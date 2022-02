Köln (ots) -Auch in den kommenden Tagen sendet der WDR auf allen Kanälen ein Sonderprogramm zur aktuellen Lage in der Ukraine. Am Freitag, (25.2.) verlängert das WDR Fernsehen seine Nachrichtensendungen sowohl im Tagesprogramm als auch um 21.45 Uhr. Zusätzlich wird es um 17.00 Uhr eine WDR aktuell-Sonderausgabe geben.Mit Sondersendungen ist der WDR auch im Ersten vertreten. Am heutigen Freitagabend (25.2.) läuft erneut eine 45-minütige Brennpunkt-Sendung im Ersten. Von 7.00 bis 9.30 Uhr läuft am Sonntag (27.2.) das "ARD-Morgenmagazins" mit Anna Planken und Sven Lorig und steigt damit bereits einen Tag früher in die Sendewoche ein. Am Montag (28.2.) meldet sich Frank Plasberg um 21.00 Uhr mit einer "hart aber fair extra"-Ausgabe.Im Radio hat WDR 5 das Mittagsecho und das Echo des Tages am Freitag verlängert: Sowohl um 13.00 als auch um 18.00 Uhr läuft ein "WDR5 Spezial - Krieg in Europa". Um 20 Uhr läuft ein "punktEU" mit dem Thema "Sanktionen". Am Samstag gibt es ab 07.04 Uhr ein Morgenecho zur aktuellen Lage. Im Anschluss beschäftigt sich auch das Medienmagazin "Töne, Texte, Bilder" in einem Schwerpunkt mit der Ukraine-Krise, ebenso das "Europamagazin" um 12.10 Uhr. Um 13 Uhr und um 17 Uhr sendet WDR 5 am Samstag jeweils eine 30-minütige Sondersendung. Am Sonntag überträgt WDR 5 ab 11.00 Uhr die Regierungsrede von Bundeskanzler Olaf Scholz und die anschließende Aussprache im Bundestag. Um 13 Uhr läuft die Dokumentation "Ukraine - Krieg der Lügen". Weitere jeweils halbstündige Sondersendungen sind für 15 und für 18 Uhr geplant.WDR 2 sendet am Samstag und Sonntag in der fortlaufenden aktuellen Berichterstattung außerplanmäßig von 13.00 -14.00 Uhr ein einstündiges Mittagsmagazin mit Tobi Altehenger.Aktuelle Informationen gibt es natürlich auch weiterhin online unter: www.wdr.de.Informationsangebot für KinderEin besonderes Angebot gibt es für Kinder: Am Sonntag wird es unter www.wdrmaus.de eine Themenseite zum Krieg in der Ukraine geben. Dort werden wichtige Fragen kindgerecht erklärt. Außerdem haben Kinder die Möglichkeit, ihre Fragen zur aktuellen Lage per Mail an maus@wdr.de zu stellen.Das Magazin "neuneinhalb" informiert online über die Hintergründe der Eskalation, und das Kinderradio "KiRaKa" bietet täglich Updates.Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5156938