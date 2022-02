DJ MÄRKTE USA/Fester - Hoffnung auf Gespräche im Ukraine-Krieg stützt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg sorgt an der Wall Street zum Wochenausklang für steigende Kurse. Russland ist nach Angaben des Kreml zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert. Putins Bedingung für ein Gespräch soll jedoch die Kapitulation der Ukraine sein. Kritisch dürfte es nach Einschätzung aus dem Handel auch werden, wenn es um die Forderungen Russlands um eine Entmilitarisierung der Ukraine gehe.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,9 Prozent auf 33.515 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite zeigt sich wenig verändert. Gleichwohl bleibt die Lage angespannt, was weiterhin für Volatilität an den Börsen sorgen dürfte.

"Angesichts der stark negativen Stimmung scheint der Markt die Ukraine-Krise als systemisches Risiko zu interpretieren", so Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier. Es sei aber wichtig, sich daran zu erinnern, dass geopolitische systemische Risikoereignisse wie der Brexit, die Nordkorea-Krise und die Trump-Wahl in den USA alle von kurzer Dauer gewesen seien. Ein langfristiger Bärenmarkt werde in der Regel nicht durch geopolitische Unruhen ausgelöst, daher geht Lombard Odier davon aus, dass die Korrektur vorübergehend sein wird.

Dollar gibt leicht nach - Brent wieder unter 100 Dollar

Der Dollar gibt mit den jüngsten Entwicklungen einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Auch die Ölpreise kommen leicht zurück, Brent liegt wieder unter der Marke von 100 Dollar je Barrel, die am Vortag erstmals seit sieben Jahren wieder überschritten wurde. Die fundamentalen Rahmenbedingungen auf dem Ölmarkt lassen einen weiteren Preisanstieg erwarten und es besteht die Aussicht, dass die Preise die Marke von 115 Dollar pro Barrel oder mehr erreichen, so RBC Capital Markets. Die Analysten prognostizieren, dass die Sorte Brent im Jahr 2022 durchschnittlich bei 101 Dollar und 2023 bei 98 Dollar liegen wird.

Dagegen sind die US-Anleihen weiter gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt bei 1,98 Prozent nach 1,97 Prozent im späten Handel am Vortag. Der Goldpreis fällt als "sicherer Hafen" zurück und rutscht deutlicher unter die Marke von 1.900 Dollar je Feinunze.

Daneben steht der geldpolitische Kurs der US-Notenbank im Fokus. Nachdem mit dem Konflikt in der Ukraine die Erwartung an einen Zinsschritt um 50 Basispunkte auf der März-Sitzung zuletzt wieder gesunken war, zeigt sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im März offen. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen Anzeichen für eine Beschleunigung des Preisdrucks zeigten.

Überzeugend fielen die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten aus. So erhöhte sich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar fiel doppelt so stark wie erwartet. Auch die persönlichen Ausgaben und Einkommen für Januar fielen besser aus als von den Ökonomen prognostiziert. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan für Februar in zweiter Lesung.

Intuit mit schwachem Ausblick

Bei den Einzelwerten verliert die Aktie von Intuit 3,1 Prozent. Der Ausblick des Software-Unternehmens für das Gesamtjahr lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Dagegen hat das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal die kürzlich revidierte Umsatzprognose übertroffen.

Die Aktien von Beyond Meat stürzen dagegen um 14,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen über einen unerwartet hohen Quartalsverlust berichtet hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.514,54 +0,9% 290,71 -7,8% S&P-500 4.312,61 +0,6% 23,91 -9,5% Nasdaq-Comp. 13.472,76 -0,0% -0,82 -13,9% Nasdaq-100 13.958,42 -0,1% -16,25 -14,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 +1,2 1,58 86,6 5 Jahre 1,88 +2,0 1,87 62,5 7 Jahre 1,97 +2,2 1,95 53,1 10 Jahre 1,98 +1,1 1,97 47,0 30 Jahre 2,28 -0,1 2,28 37,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:05 Uhr Do, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 +0,3% 1,1204 1,1119 -1,2% EUR/JPY 129,76 +0,3% 129,17 128,53 -0,9% EUR/CHF 1,0407 +0,4% 1,0354 1,0322 +0,3% EUR/GBP 0,8393 +0,3% 0,8350 0,8367 -0,1% USD/JPY 115,52 +0,0% 115,27 115,59 +0,4% GBP/USD 1,3382 +0,0% 1,3417 1,3291 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3137 -0,2% 6,3140 6,3279 -0,6% Bitcoin BTC/USD 39.235,09 +3,7% 38.517,04 36.133,58 -15,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,65 92,81 -1,2% -1,16 +23,1% Brent/ICE 97,60 99,08 -1,5% -1,48 +25,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.890,65 1.903,99 -0,7% -13,35 +3,3% Silber (Spot) 24,00 24,22 -0,9% -0,22 +3,0% Platin (Spot) 1.056,55 1.061,98 -0,5% -5,43 +8,9% Kupfer-Future 4,47 4,46 +0,4% +0,02 +0,2% ===

