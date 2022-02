Eine Raketenstufe schlägt in ein paar Tagen auf dem Mond auf. Wissenschaftler:innen rätseln um ihre Herkunft. Wahrscheinlich ist es acht Jahre alter Weltraumschrott aus China. Es verdichten sich Hinweise auf die Herkunft eines mysteriösen Objekts, das sich seit Jahren auf Kollisionskurs mit dem Mond befindet. Anscheinend gehört es zu einer älteren Mission Chinas. Das vermutet der Entwickler und Astronom Bill Gray, der zuvor die Hypothese vertrat, die Raketenstufe sei eine Falcon-9-Komponente von SpaceX. Nun hat er seine Meinung also geändert. Am 4. März wird die Stufe...

Den vollständigen Artikel lesen ...