So schnell kann es gehen - nachdem in den Monaten zuvor Zinssorgen den Goldpreis stark ausgebremst haben, dominieren nun diverse Ängste das Marktgeschehen. Neben dem Russland/Ukraine-Krieg haben die Sorgen hinsichtlich der Aktienmärkte und der Konjunkturentwicklung den Goldpreis im Februar stark nach oben getrieben. Kapitalflucht in den Krisenschutz Gold Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat den Goldpreis auf 1.973 Dollar ansteigen lassen und markierte damit den höchsten Wert seit mehr als 13 ...

