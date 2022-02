"Größe bedeutet für mich, sich über einen langen Zeitraum einer Sache zu widmen, um sich kontinuierlich zu verbessern und schließlich ein großes Ziel zu erreichen."

In einem Videointerview mit dem Sportunternehmen PUMA spricht der kürzlich präsentierte PUMA-Markenbotschafter und norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen über seine Motivation, in seinem Sport auf höchstem Niveau zu bleiben, und über seinen Aufstieg zum höchstbewerteten Spieler der Geschichte.

Mit seiner "Only See Great"-Kampagne beleuchtet PUMA den Karriereweg seiner Markenbotschafter. Sie berichten von ihrem Weg zur Größe und wie sehr es darauf ankommt, auf ihr Herz zu hören und eine eigene Vision zu finden.

Im Interview spricht Carlsen über seine außergewöhnlichen Leistungen, den Gewinn seines ersten Großmeistertitels im Alter von 13 Jahren und darüber, wie ihm seine Erfolge und eine ausgewogene Kombination aus physischem Training und gesundem Lebensstil die nötige Energie verschafften.

"Während meiner Schachkarriere habe ich mich nie für spezifische Ziele motiviert. Ich wollte einfach mit jedem Spiel immer besser werden. Allerdings verfolge ich nun das Ziel, als erster Spieler eine Rating-Inflation von 2900 im Schach zu erreichen. Am wichtigsten ist für mich jedoch die Reise, die mich möglicherweise zu diesem Ziel führen wird. Es geht darum, alles richtig zu machen, um mir so die Chance zu geben, das zu erreichen. Das ist mir in meinem täglichen Leben sehr wichtig."

Für den begeisterten Sportfan Carlsen liegt die größte Motivation im Wettbewerb: "Ich liebe Sport und so trainiere ich auch. Ich spiele Fußball, seit Kurzem auch Padel, und ich trainiere auch mit einem Personal Trainer. Dabei versuche ich, jede Aktivität als Wettkampf anzugehen. Das ist es, was mich motiviert."

Über die längste Schachpartie der Weltmeisterschaft in Dubai sagt Carlsen: "Was mir persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass ich in der letzten Stunde des Spiels sehr ruhig war. Ich fühlte keinen Stress, obwohl mir nur noch wenig Zeit auf der Uhr blieb. Nach dem letzten Zug empfand ich einfach eine tiefe Befriedigung darüber, dass ich es durchgezogen und am Ende alles richtig gemacht hatte."

Die Idee zu PUMAs Kampagne "Only See Great" wurde von der Kulturikone, dem Unternehmer und Philanthropen Shawn "JAY-Z" Carter inspiriert, der einmal sagte: "Ich sehe nur Großartiges. Ich sehe nichts Gutes. Ich sehe keine Kompromisse. Wir sollten immer danach streben, etwas Großartiges zu schaffen etwas, das bleibt."

