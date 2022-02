Ungeachtet des weiteren Vorrückens russischer Streitkräfte bis in die Hauptstadt Kiew baute der EuroStoxx50 seine Gewinne mit der festen Wall Street im Rücken deutlich aus.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag schwungvoll vom ersten Schock wegen des Krieges in Osteuropa erholt. Ein Hoffnungsschimmer im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine lockte auf dem ermässigten Kursniveau wieder die Schnäppchenjäger an. Als Treiber fungierte, dass Russland nach Kremlangaben zu Friedensverhandlungen bereit ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...