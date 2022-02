TEMECULA, Kalifornien (USA), Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group von Nikkiso Cryogenic Industries (die "Gruppe"), ein Teil der Nikkiso Co., Ltd (Japan) Unternehmensgruppe, gibt bekannt, dass Chinmay J. Upadhyat der Gruppe als Regional Vice President für die Region Südasien beigetreten ist.



Herr Upadhyat wird in Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd, dem großen Produktions- und Kompetenzzentrum des Unternehmens in Gujarat, Indien, tätig sein.

Diese wichtige Verstärkung des Managementteams ist das Ergebnis des wachstumsstarken Marktumfelds und steht im Einklang mit den Zielen der Industriesparte von Nikkiso, ihre Kunden auf dem südasiatischen Markt besser zu bedienen und zu unterstützen.

Herr Upadhyat begann seine berufliche Laufbahn 1995 als Betriebsingenieur bei Anup Engineering und Inductotherm India und war anschließend zehn Jahre lang als Key Account Manager bei Dresser Rand India tätig. Seit 2008 war er zunächst als Regionalleiter und dann als stellvertretender Geschäftsführer für Burckhardt Compression Indien tätig, wo er für den Verkauf und die Geschäftsentwicklung neuer Anlagen für den indischen Markt verantwortlich war.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung auf dem indischen CNG-, LNG-, H2- und Industriegasmarkt wird Herr Upadhyat die Leitung der Verkauf- und Dienstleistungsteams von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases in dieser wichtigen Region übernehmen und das Ziel verfolgen, einen nachhaltigen und profitablen Marktanteilszuwachs zu erwirtschaften.

"Herr Upadhyat ist mit seinem Wissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Anlagen, Dienstleistungen, Aschlussmarktumsätze und seiner Marktkenntnis eine perfekte Ergänzung für unser Managementteam", so Emile Bado, Vice President, Sales & Business Development der Gruppe.

Herr Upadhyat hat einen Abschluss in Maschinenbau vom Government Polytechnic, Ahmedabad, einen Bachelorabschluss in Technologie von der JNRVD University, Rajasthan, und einen MBA von der Sikkim Manipal University in Manipal.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cryoind.com und www.nikkiso.com .