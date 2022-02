Johnson & Johnson zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 166,34 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Johnson & Johnson-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Johnson & Johnson der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Johnson & Johnson-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund vier Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 173,62 USD. Anleger sollten Johnson & Johnson also unbedingt im Auge behalten.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...