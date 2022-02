Kaum ein Unternehmen hat in der laufenden Berichtssaison derart enttäuscht wie Netflix. Über 30 Prozent hat die Aktie in der Spitze seit den Zahlen verloren. Der leichte Rebound im starken Tech-Marktumfeld seit dem gestrigen Donnerstag fällt da kaum ins Gewicht. Der schwache Ausblick des Marktführers ist derweil eine Gefahr für die gesamte Streaming-Branche.Lediglich 2,5 Millionen neue Abonnenten hat Netflix in Aussicht gestellt. Das sind 70 Prozent weniger als noch im abgelaufenen vierten Quartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...