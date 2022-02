Starker DAX am Freitag mit einer Gegenbewegung, die zum Mittwochslevel zurückführte. Ist damit technisch das Bild wieder intakt? Rallye im DAX zum Wochenausklang Der gestrige Kursrutsch steckte den Anlegern am Morgen noch in den Gliedern, wurde jedoch heute fast komplett aufgeholt. Nach einem positiven Handelsstart, der vor allem vom starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...