Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Börsen. Während sich der Gesamtmarkt bereits wieder beruhigt hat, geht es nun darum zu selektieren, welche Unternehmen von der Eskalation in Osteuropa besonders betroffen sind. Goldman Sachs hat nun eine Reihe solche Unternehmen ausgemacht.Laut Goldman wird Europa von dem Konflikt am stärksten betroffen sein. Steigende Risikoprämien, höhere Energiepreise und neue Regelungen für direkte Engagements in Russland und der Ukraine dürften die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...