Was für eine Zeit! Im Traum hätte ich mir nicht vorgestellt, dass die russische Invasion in die Ukraine wirklich voll durchgezogen wird. Säbelrasseln ja, kleine Angriffe mit kleinen Landgewinnen oder Stabilisierung ja. Aber das? Was hat sich am Aktienmarkt ereignet? Eine Entmilitarisierung und Denazifizierung als offizielles Narrativ? Ich bin schockiert und völlig überrascht. Eine unglaublich wilde Zeit liegt hinter uns ...

