Breaking News: Halo Collective meldet Lizenzerteilung durch die Behörden!

Mit der erforderlichen Lizenz und den erforderlichen Genehmigungen hat sich der Fokus des Unternehmens vom Genehmigungsverfahren auf die weitere Vorbereitung des Standorts auf die Eröffnung verlagert. Dazu gehören die Implementierung des vom Staat vorgeschriebenen "Track and Trace"-Systems, erste Produktbestellungen von Anbietern, die Werbung für das Geschäft und die Vorbereitung auf die ersten Kunden Anfang März.

Es war ein langwieriger, komplizierter Prozess, diesen entscheidenden und aufregenden Moment für das Halo-Team zu erreichen. Trotz der anhaltenden Herausforderungen, vor die uns COVID und externe Kräfte gestellt haben, haben wir durchgehalten und unser erster Budega-Laden in NoHo steht kurz vor der Eröffnung. Mit den Lizenzen in der Tasche, kann das Team mit den letzten Phasen der Vorbereitung und der Bestückung des Geschäfts für seine Eröffnung beginnen.

Es wird erwartet, dass der Standort NoHo einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von bis zu 10 Millionen US-Dollar generieren wird, wobei bis zu 20% der erhältlichen Produkte Halo-Marken sein werden! Das Unternehmen ist auch für die "Hauszustellung" lizenziert. - Dieser zusätzliche Service sollte den Umsatz weiter steigern und dazu beitragen, den Gesamtmarktanteil zu erobern. Das Liefergebiet des NoHo-Standorts umfasst Studio City, North Hollywood, Hollywood Burbank und das östliche San Fernando Valley.

Die NoHo-Budega birgt großes Umsatzpotenzial. Halo selbst geht von 10 Mio. USD jährlich aus. Wenn man aber "974 USD pro Quadratfuß Verkaufsfläche" zur Berechnung heranzieht (Link), könnten es sogar über 14 Mio. USD sein. Addiert man dann auch noch den Zustelldienst hinzu, könnte sogar auch diese Marke noch übertroffen werden - und die Eröffnung soll schon in wenigen Tagen erfolgen.

Die NoHo-Budega ist der erste von drei Cannabis-Shops, die nun zeitnah an den Start gehen sollen. Bei den noch ausständigen Lizenzen für die beiden anderen Geschäfte könnte es nun ebenfalls schnell gehen, da die Anträge meines Wissens nach, zeitgleich eingereicht wurden!

Ich denke, es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Nachricht einen echten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte repräsentiert, und darum erwarte ich auch die eingangs beschriebene heftige Reaktion des Marktes! Meinung Autor

Aber das ist erst der Anfang, denn in Kürze sollte es richtig massiv werden…

Neubewertung von Halo Collective (WKN: A3C9VV ) durch Nasdaq-Listing von Akanda Corp.

Alles wartet auf die Erstnotiz von Akanda, die für Halo Collective (WKN: A3C9VV) die eine gewaltige Neubewertung auslösen sollte, denn der IPO-Wert von Akanda sollte ZUMINDEST 50% über dem derzeitigen Börsenwert von Halo liegen! Am Freitag, dem 25. Februar rechnete der Markt mit der Erstnotiz, aber offenbar wurde das Läuten der Nasdaq-Glocke für das Akanda-Management vorerst verschoben. - Der Aufschub ist höchstwahrscheinlich dem Umfeld geschuldet, das derzeit vorherrscht.

Wie auch immer, mit dem Akanda-IPO wird der bislang eher konzeptionelle Wert der Assets

"Bophelo" (200 ha Cannabisanbau in Lesotho) und

"Canmart" (voll lizenzierter Cannabisimport und Handel in UK),

die Halo Collective (WKN: A3C9VV) in die Akanda Corp. eingebracht hat, um diese einem Nasdaq-Listing zuzuführen, erstmals wirklich greifbar und exakt bezifferbar. Die Nasdaq selbst ist vorbereitet und hat Akanda unter dem Tickersymbol "AKAN" bereits eingepflegt: Quelle: Nasdaq.com

Darum denke ich, dass man mit einem Kauf der Aktie von Halo Collective (WKN: A3C9VV) vielleicht gerade jetzt vieles richtig macht, denn allein der IPO-Wert von Akanda übersteigt den Börsenwert von Halo um rund 50% + das beinahe vorprogrammierte "Budega-Wachstum".

Boustead - der Garant für Erfolg

Der "Bookrunner" von Akanda - also jene Institution, die das IPO-Kapital von Investoren einsammelt - ist die Investmentbank Boustead Securities, die letztes Jahr mit einer durchschnittlichen "After-IPO-Performance" von +243% von allen 182 Investmentbanken, die im Jahr 2021 Unternehmen an die Börse brachten, am erfolgreichsten war: 27 Mal besser als der Durchschnitt!

Eines der letzten Boustead-IPOs war Mainz Biomed: Man preiste die Aktie mit 5,00 USD und öffnete am ersten Handelstag mit über 10 USD, um binnen weniger Wochen auf 30 Dollar zu steigen. IPO-Investoren konnten ihren Einsatz schnell ver-6-fachen!

Glauben Sie da nicht auch, dass die Bücher schon allein bedingt durch die großartige Performance aller Boustead-IPOs im Jahr 2021, insbesondere des Erfolgs mit Mainz Biomed, brechend voll sein könnten, sodass gewisse Interessenten aufgrund einer massiven Überzeichnung nur zu einem Teil oder gar nicht bedient werden können? Wenn sich dies so verhält, dann werden wir am ersten Handelstag schon einen massiven Andrang auf die Akanda-Aktie sehen. Da alle Aktien von Altaktionären zum Verkauf gesperrt, und nur die Aktien aus dem IPO sofort frei handelbar sind, ist es - glaube ich - zulässig, mit einem extremen "Kurs-Spike" zu rechnen.

Einen Schlusskurs von 8-10 Dollar am ersten Akanda-Handelstag erachte ich als durchaus realistisch. Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt 12,3 Mio. Akanda-Aktien und bei einem Kurs von 8,00 USD würde diese Beteiligung allein wesentlich mehr wert sein (125 Mio. CAD) als der derzeitige Börsenwert von Halo (50 Mio. CAD).

Wenn man also jetzt in Halo Collective (WKN: A3C9VV) investiert, bekommt man:

8-10 Mio. USD bestehenden Quartalsumsatz mit Upside durch die 3 Dispensaries;

einen möglichen Beteiligungswert an Akanda von mindestens von 60 Mio. CAD nach IPO mit "Blue Sky Potential";

einen möglichen Beteiligungswert an Triangle von 72,5 Mio. USD nach IPO mit "Blue Sky Potential"; und

einen noch unbekannten Beteiligungswert an Halo-Tech nach IPO.

Sowohl Akanda als auch Triangle haben das Zeug, nach dem IPO zu Highflyern zu werden, schon allein bedingt durch die Größe der bepflanzbaren Cannabisfläche - das heißt, dass die genannten Beteiligungswerte sehr schnell sehr steil ansteigen könnten. Man bedenke, dass Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle hat. Halo besitzt rund 50% Anteil an Triangle.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. - Ob Sie diese ergreifen oder nicht liegt bei Ihnen! Meinung Autor

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht, die demnächst an der NASDAQ das Debut feiern sollte.

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das übersteigt die derzeitige Bewertung von Halo Collective schon um fast 100%!!!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD