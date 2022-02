Alles sah ganz danach aus, als ob die BASF-Aktie (WKN: BASF11) dieses Jahr wieder an Fahrt aufnehmen würde. Und die Investoren staunten wohl auch nicht schlecht, als die Papiere allein in der ersten Handelswoche um fast 7 % zulegten. Doch dann kam ihr Kursaufschwung aber auch gleich wieder ins Stocken. Und nach einer kurzen Seitwärtsphase knickte die Aktie des Chemieriesen dann in dieser Woche wieder ein. Hier mag natürlich auch der Ukraine-Konflikt eine Rolle gespielt haben. Aber nachdem am 25.02.2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...