Software-Aktien haben sich im letzten Jahr nicht gut entwickelt. Insbesondere diejenigen Aktien, die im Zuge der Corona-Pandemie in luftige Höhen gestiegen waren, stürzten regelrecht ab. Beispiele gefällig? Die Aktien von Zoom Video Communications fielen in den letzten zwölf Monaten um 67 %, bei DocuSign (WKN: A2JHLZ) beträgt das Minus 53 % und bei Okta 36 % (Stand: 25.02.22, gilt für alle Angaben). Auch Schwergewichte wie Adobe und Salesforce sind in den letzten Wochen um über 30 % gefallen. Meiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...