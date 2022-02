Wichtige Punkte Das Wachstum von Shopify hat sich 2021 verlangsamt und wird sich in diesem Jahr noch weiter verlangsamen, da der Rückenwind durch die Pandemie wegfällt. Hohe Investitionen werden das Ergebnis in Zukunft wahrscheinlich schmälern. Die Bewertung von Shopify ist jetzt wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Die Software und Dienstleistungen von Shopify (WKN: A14TJP) helfen Menschen und Unternehmen, Dinge online zu verkaufen. Als die Unternehmen in den ersten Tagen der Pandemie gezwungen ...

