DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Nachhaltigkeit

Pacifico Renewables Yield AG: Erstmalig grünes Darlehen unterzeichnet, Volumen von 35 Mio. €



26.02.2022 / 10:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Pacifico Renewables Yield AG: Erstmalig grünes Darlehen unterzeichnet, Volumen von 35 Mio. € Grünwald (26.02.2022/10:55) - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") hat heute durch eine Tochtergesellschaft erstmalig ein grünes Darlehen unterzeichnet. Dieses ist besichert, weist ein Volumen von 35 Mio. € auf und kam im Rahmen einer Privatplatzierung mit UBS Asset Management zustande. Der feste Zinssatz der grünen Finanzierung liegt bei 4,85 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren ab Unterzeichnung mit endfälliger Rückzahlung. Ungefähr 26 Mio. € des Darlehensvolumens werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden, wodurch die Kapitalstruktur der Gruppe optimiert wird. Davon werden rund 9,3 Mio. € genutzt, um eine bestehende Nachrangfinanzierung abzulösen, deren Zinssatz etwa 1 % höher ist als derjenige der neuen Finanzierung. Weitere 16,5 Mio. € werden zur Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gruppe verwendet werden, wodurch eine kurzfristige Kreditlinie durch eine längerfristige Kreditfazilität ersetzt wird. Die verbleibenden Nettoerlöse werden zum weiteren Ausbau des bestehenden Portfolios der Gruppe und zur Finanzierung neuer Akquisitionen verwendet werden. Alle Nettoerlöse aus dem grünen Darlehen werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in "Eligible Green Projects" gemäß Abschnitt 2.1 des Green Finance Framework der Gruppe genutzt werden. *************

