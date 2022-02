TAAT Global: Unfassbare News - Übernahme!

Anzeige / Werbung

Die nun veröffentliche News sollte die Aktie von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) auf lange nicht mehr gesehene Art und Weise beflügeln!

Zu gut sind die Eckdaten und die daraus resultierenden Vorteile, als dass sie der Markt ignorieren könnte. - Eine regelrechte Kursexplosion ist in meinen Augen die einzig zulässige Reaktion!

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong, und ihre Entourage bereits in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) investiert.

Die tabaklose und somit nikotinfreie Zigarette "TAAT" (zum Patent angemeldet), die schon in über 2.000 Einzelhandelsgeschäften in 31 Staaten in den USA verkauft wird, findet immer größere Popularität bei den Händlern und in weiterer Folge auch bei den Konsumenten.

Damit man die wachsende Akzeptanz der "Zigarette ohne Tabak" weiter forcieren kann, übernimmt man nun einen stark wachsenden US-Großhändler.

Breaking News: TAAT Enters into Agreement to Acquire Ohio-Based Distributor to Enhance its Position in the U.S. Tobacco Industry

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der HLND Holdings, Inc. ("HLND"), die Muttergesellschaft eines Convenience- und Tabakgroßhändlers mit Sitz in Ohio und einem Kundennetzwerk von mehr als 5.000 Convenience Stores. Von 2019 bis 2021 erzielte HLND jedes Jahr ein Wachstum seiner Nettoeinnahmen von mindestens 10 %, wobei sich die Nettoeinnahmen für das Kalenderjahr 2021 auf umgerechnet über 87 Mio. CAD beliefen.