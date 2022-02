Während am Freitag im US-Handel viele Tech-Aktien stiegen, lief der Kurs der Alibaba-Aktie vergleichsweise schwach. Die Zahlen vom Donnerstag haben bestätigt, dass Alibaba im Kerngeschäft, dem Onlinehandel in China, wohl kaum noch in nennenswertem Umfang neue Kunden gewinnen kann. Darauf deutet auch eine Aussage von Alibaba-CEO Daniel Zhang hin.Im Kerngeschäft konnte Alibaba im abgelaufenen Quartal nur noch sieben Prozent zulegen. Zhang sagte nach den Zahlen am Donnerstag: "Wir glauben, dass wir ...

