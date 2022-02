"Wir sind offensichtlich im Krieg mit Russland" und Putin - das sagt der EX-General Jack Keane in einem Interview mit dem US-Sender FOX. Die USA würden bereits durch Cyber-Attacken von Russland angegriffen. Jetzt aber seien, so Keane, vor allem die baltischen Staaten konkret in Gefahr, darauf müsse die NATO, aber vor allem auch die Armeen ...

