NIKOSIA (dpa-AFX) - Der zyprische Finanzminister Konstantinos Petrides hat am Samstag in einem Tweet klargestellt, dass sein Land dem Ausschluss Russlands aus Swift nicht ablehnend gegenübersteht. "Die EU-Führungsspitzen reagierten auf die rechtswidrigen russischen Militäraktionen in der Ukraine mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Im Namen der Einheit der EU und der Solidarität mit dem ukrainischen Volk hat Zypern KEINEN Einspruch gegen EU-Sanktionen erhoben, einschließlich des Ausschlusses Russlands aus Swift", twitterte Petrides und fügte hinzu: "Alles ist auf dem Tisch."

Zuvor war unter Berufung auf EU-Diplomaten berichtet worden, neben Deutschland, Italien und Ungarn habe auch Zypern beim EU-Krisengipfel in der Nacht zum Freitag vorerst auf den Ausschluss Russlands aus dem Banken-Informationssystem Swift verzichten wollen. Der Schritt gilt als schärfste mögliche wirtschaftliche Maßnahme gegen Russland - er hätte zur Folge, dass russische Finanzinstitute quasi vom globalen Finanzsystem ausgeschlossen würden./axa/DP/stk