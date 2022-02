Der Agrar- und Chemiekonzern Bayer wird in der kommenden Woche seine Zahlen für das abgelaufene Quartal und damit für das Gesamtjahr 2021 veröffentlichen. Am Dienstag planen die Leverkusener die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Analysten gehen für das vierte Quartal von einem Umsatz in Höhe von 10,6 Milliarden Euro und einem EBITDA in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro aus.

Angesichts der hochspannenden Situation an der Börse könnten gute Zahlen der Beginn für eine neue Zeitrechnung sein. Denn Bayer notiert trotz extrem schwachen Marktumfeld in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinen Jahreshochs im Bereich von 55,50 Euro, die gleichzeitig auch den höchsten Stand seit Herbst ...

