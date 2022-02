Schlumberger - Der Ölfeldausrüster profitiert von der Nachfrageerholung und dem hohen Ölpreis!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: SLB ISIN: AN8068571086



Rückblick: Schlumberger ist ein US-Unternehmen, welches Dienstleistungen und Technologie-Lösungen für die internationale Mineralölindustrie und umfassende Services für die Kartografierung, Überwachung und Erschließung von Erdöl-Lagerstätten bietet. Nachdem die Aktie bis Ende des letzten Jahres seitwärts gelaufen war, sahen wir zu Beginn 2022 den Anstieg von 30 auf über 42 USD.

Meinung: 2022 dürfte es in der Öl-Branche zu einer stetigen Nachfrageerholung kommen. In Kombination mit den steigenden Ölpreisen könnte dies zu einem erheblichen Anstieg der Investitionen in der Branche führen. Den aktuellen Rücksetzer des Schlumberger-Papiers könnte man für einen Long-Einstieg nutzen. Dazu müssen es die Bullen aber erst schaffen, die Kurse über die Kerze von Donnerstag zu treiben.

Chart vom 25.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 39.26 USD



Setup: Wenn wir nach dem Rücksetzer zum EMA-50 wieder Kurse über 40 USD sehen, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter dem letzten Pivot-Tief platzieren.

Meine Meinung zu Schlumberger ist bullisch



