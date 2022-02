CrowdStrike: besserer Schutz für Amazon Webservices könnte die Kurse explodieren lassen!

Top-Thema Cybersecurity. Die Falcon-Plattform könnte bei CrowdStrike (CRWD) endlich für schwarze Zahlen sorgen. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: CRWD ISIN: US22788C1053

Rückblick: Mit einem Minus von circa 36.5 Prozent verlor die Aktie in den vergangenen sechs Monaten deutlich, bildete aber zwischenzeitlich ein höheres Tief und kehrte am Donnerstag mit einer langen grünen Kerze in die Zone zwischen 20er- und 50er-EMA zurück und beginnt gerade eine Widerstandslinie zu formieren.

Chart vom 25.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 181.75 USD





Meine Expertenmeinung zu CRWD

Meinung: Cybrersecurity ist ein Top-Thema unserer Tage, das durch den Krieg in der Ukraine noch einmal stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Schließlich gilt der Aggressor Russland schon lange als Ausgangspunkt entsprechender Attacken. Zum Kursverfall der CrowdStrike-Aktie könnte beigetragen haben, dass sich Google auf den Wettbewerber Cybereason setzt. Doch bei CrowdStrike gibt es neuerdings ebenfalls gute Nachrichten. So hat das Unternehmen aus Austin in Texas gerade neue Funktionen für seine Falcon-Plattform angekündigt, die auch für den Schutz der leistungsfähigen AWS-Server aus dem Hause Amazon sind. Bei den fundamentalen Zahlen ist eine positive Tendenz erkennbar, so dass die Gewinnzone bald erreicht werden könnte. Bei den letzten vier Quartalsmeldungen wurden jedenfalls die Erwartungen der Analysten jeweils übertroffen.

Mögliches Setup:

Die Nachfrage nach Cybersecurity-Produkte dürfte den Kurs bald über die Widerstandslinie schieben und unser Kausignal auslösen. Den Stopp Loss würden wir dann unter das Tief vom Freitag setzen und als Kursziel das Pivot-Hoch vom 10. November anpeilen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CRWD.

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.