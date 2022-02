Siemens-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 4,86 Prozent an. An vier der fünf Sitzungen ging das Wertpapier mit Abschlägen aus dem Handel. Am Donnerstag musste Siemens dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 5,60 Prozent. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Siemens erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund sieben Prozent würde die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...