Der russische Angriff auf die Ukraine zieht eine Welle an Reaktionen nach sich - nicht nur politische. Auch Tech-Konzerne wie Google oder SpaceX ergreifen Maßnahmen. Eine Meldung sorgte dabei für besonders viel Aufsehen, stellte sich aber als falsch heraus. Die Invasion in der Ukraine durch Russland zieht weltweise Reaktionen nach sich. Demonstrationen für den Frieden, Hilfsangebote aus der Bevölkerung und inzwischen auch politische Sanktionen dominieren seit Putins Angriffsbefehl die Schlagzeilen. Nach und nach reagiert auch die einflussreiche Tech-Welt auf den Krieg in der Ukraine. Während einige Konzerne bereits am Freitag Maßnahmen ergriffen, ...

