BERLIN (dpa-AFX) - Russland hat in der Ukraine nach Einschätzung des Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour Kriegsverbrechen verübt. Er zählte auf: der Einsatz von Streumunition, Angriffe auf Gas-Pipelines und Öldeponien sowie auf nukleare Abfallanlagen. Russlands Präsident Wladimir Putin versuche, mit seinen Truppen in der Ukraine mutwillig "eine ökologische Katastrophe" herbeizuführen. Das sei "eine Ansammlung von Kriegsverbrechen", sagte der Co-Vorsitzende am Sonntag in Berlin.

Die Frage von Rüstungsexporten sei für die Grünen immer schwierig, räumte er ein. Denn "wir sind eine Partei des Völkerrechts und wir sind die Friedenspartei in Deutschland". Nouripour betonte jedoch: "Wir stehen zum Recht auf Selbstverteidigung für die Ukraine." Dass Deutschland die Ukraine jetzt mit Waffensystemen beliefere, sei vor dem Hintergrund "der Zeitenwende, die wir gerade erlebt haben, einfach nur folgerichtig". Bei einem Gespräch der Bundesspitze der Partei mit Europaparlamentariern der Grünen und Vertretern aus den Ländern habe es "Zustimmung für den Kurs der Bundesregierung" gegeben.

"Wir sehen, dass wir gerade erst am Anfang stehen einer massiven kriegerischen Auseinandersetzung mit offenem Ende", sagte der Parteichef. "Alle Lebensbereiche werde davon betroffen sein."/abc/DP/stk