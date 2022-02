Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk wird am 5.3. das Sachsen-Anhalt-Derby der 3. Fußball-Liga zwischen Tabellenführer 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC live im MDR Fernsehen übertragen.Samstag, 5.3.2022, 14:00 bis 16:00 UhrSport im Osten Live aus Magdeburg1. FC Magdeburg: Hallescher FCMario Kallnik, Geschäftsführer 1. FC Magdeburg:"Es ist wichtig, dass dieses Derby für alle im Free-TV empfangbar sein wird."Ralf Minge, Sportdirektor Hallescher FC:"Ich freue mich, dass unsere Fans, die in Magdeburg nicht live vor Ort sein können, mit ihrer Mannschaft von Zuhause aus mitfiebern können."22.500 Zuschauer werden am 5. März im Magdeburger Stadion erwartet.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5157541