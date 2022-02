In der kommenden Woche ist es soweit. Bayer wird am Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Quartal und damit auch für das Gesamtjahr 2021 veröffentlichen. Die Konsensschätzung der Analysten liegt für den Q4-Umsatz bei knapp 10,6 Milliarden Euro. Der Mittelwert der EBITDA-Schätzungen beläuft sich auf 2,33 Milliarden Euro. Sollte Bayer diese Erwartungen übertreffen, könnte das einen regelrechten Stein ins Rollen bringen…

Denn an der Börse notiert die Aktie trotz des schwachen Gesamtmarktes immer noch in der Nähe zu einer ganz entscheidenden Kursmarke. Im Bereich von 55,50 Euro liegt das Jahreshoch, das gleichzeitig auch den höchsten Stand seit Herbst 2020 bedeutet. Klettert Bayer also über diese ...

