BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr als "nationale Kraftanstrengung" bezeichnet. "Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen", sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. "Das ist eine nationale Kraftanstrengung." Scholz sagte: "Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt."

Scholz sagte, entscheidend sei die Frage, welche Fähigkeiten Russlands Präsident Wladimir Putin habe. "Und welche Fähigkeiten brauchen wir, um dieser Bedrohung zu begegnen - heute und in der Zukunft?" Scholz stellte fest: "Putin will ein russisches Imperium errichten." Vor militärischer Gewalt schrecke er dabei nicht zurück. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeute, laute der Maßstab: "Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan."/bw/sk/mfi/tam/bk/faa/hoe/sam/DP/stk