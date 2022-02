In der globalisierten Tech-Welt ist nicht immer offensichtlich, wo ein bekanntes Unternehmen seinen Sitz hat. Bei näherem Hinsehen stellen wir fest, dass eine ganze Reihe namhafter Firmen in der Ukraine sitzt. So gehen sie mit der Krise um. In der Ukraine beheimatet sind die bekannten Tech-Unternehmen Grammarly, Readdle, Macpaw, Preply und der Hardware-Hersteller Ajax Systems. Andere Unternehmen wie der Freelancer-Dienst Fiverr betreiben Entwicklungsbüros in dem Land. Zudem ist die Ukraine die Heimat von über 200.000 hoch qualifizierten IT-Freelancern, die für weltweit operierende Unternehmen entwickeln. Wie gehen diese - von...

Den vollständigen Artikel lesen ...