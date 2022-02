Rheinmetall, Hensoldt, Airbus, ThyssenKrupp - Unternehmen, die zu den grössten "Defense"-Herstellern in Deutschland zählen. Zu sowieso schon allenthalben gut gefüllten Orderbüchern kommt heute die Ankündigung des Bundeskanzlers Scholz in seiner Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine: Einmalig 100 Mrd EUR für Investitonen und Rüstungsvorhaben PLUS"von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren" (Scholz, Regierungserklärung, 27.02.2022) Rheinmetall, Hensoldt, Airbus, ThyssenKrupp - "sollten hiervon eine dauerhafte Sonderkonjunktur ...

