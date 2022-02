Bei Valneva bahnt sich der ganz große Durchbruch an. Denn wie das Unternehmen am Freitag vermeldete, hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gemeldet. Valneva hat noch einige offene Fragen zu beantworten, ehe die Behörde einen konkreten Zeitplan für die Zulassung Impfstoffs VLA2001 veröffentlichen wird. Es sieht ganz danach aus, als könne man den Plan "Zulassung im ersten Quartal" halten.

Abnehmer für den Impfstoff gibt es bereits reichlich. Schließlich hat Valneva in den vergangenen Monaten zahlreiche Liefervereinbarungen abgeschlossen, sodass es mit dem Ausliefern sofort losgehen kann. An der Börse wurde die jüngste Meldung jedenfalls schon einmal gefeiert. Die Valneva-Aktie ist am Freitag massiv nach oben geschossen und ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...