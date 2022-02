Sie war das Synonym für den Untergang des Neuen Marktes und verbrannte quasi eine komplette Anlegergeneration. Die T-Aktie als sogenannte Volksaktie hat unzählige Anleger um ihr Erspartes gebracht. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile hat sich die Aktie zu einem durchaus interessanten Titel gemausert. Das sehen nun auch zahlreiche Analysten und andere Experten so.

Denn nachdem die Telekom in der vergangenen Woche gute Zahlen für 2021 präsentiert hat, haben sich zahlreiche Analysten das Unternehmen noch einmal genauer angesehen. Die allermeisten sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. So zum Beispiel die Deutsche Bank, die noch am Freitag grünes Licht gegeben hatte. Das Kursziel beziffern die Deutschbänker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...