Der Druck auf den Bundesrat, entsprechend zu reagieren, war über das Wochenende gestiegen.Bern - Der Bundesrat wird am Montag über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland beraten. Das hat Justizministerin Karin Keller-Sutter am Sonntag in Brüssel vor einem EU-Ministertreffen angekündigt. Der Druck auf den Bundesrat, entsprechend zu reagieren, war über das Wochenende gestiegen. Die Massnahmen gegen Russland müssten verschärft werden, sagte Keller-Sutter vor Journalisten.

