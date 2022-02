RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Sondersitzung des Deutschen Bundestages:

"Die sonntägliche Sondersitzung des Deutschen Bundestages hat signalisiert, dass die Demokratie in Deutschland wehrhaft ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer staatsmännischen Rede bewiesen, dass das Bekenntnis zu Frieden und Menschenwürde eben kein Lippenbekenntnis für die Repräsentanten dieser Republik ist. Oppositionsführer Friedrich Merz stellte sich in rhetorisch exzellenter Manier hinter die Bundesregierung, Außenministerin Annalena Baerbock bewies erneut, welche beachtliche Statur sie in kürzester Zeit auf internationaler Bühne erworben hat. Finanzminister Christian Lindner sagte, die aktuelle Situation wecke "uns alle aus einem selbstgerechten Traum". Die Entscheidungen, Russland aus dem internationalen Zahlungssystem Swift zu werfen und auch der Ukraine Waffen zu liefern, macht bewusst, dass dieser Traum ausgeträumt ist."/al/DP/he