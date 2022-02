DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 28. Februar

=== *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien 07:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 07:45 DE/Baywa AG, Jahresergebnis, München 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading update, London *** 09:00 CH/BIP 4Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+3,7% gg Vj 3. Quartal: +1,7% gg Vq/+4,1% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +6,7% gg Vj zuvor: +6,2% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Online-Debatte zu "Monetary policy and the euro area economic outlook" organisiert vom European University Institute *** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht 13:30 GB/Glaxosmithkline plc, Kapitalmarkttag (virtuell) der Sparte Consumer Healthcare 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 63,4 zuvor: 65,2 *** 16:50 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der EU-Kommission zu "Women in Economics and Finance: Debate on the next challenges in the EU" *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q, San Jose - FR/Präsident Macron, Treffen mit Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Rahmen des "European Round Table for Industry", Paris ===

