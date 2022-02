Umweltthemen, die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat und die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie: Diese und andere Themen stehen in der Frühjahrssession vom 28. Februar bis zum 18. März im Bundeshaus zur Beratung an.Bern - Umweltthemen, die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat und die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie: Diese und andere Themen stehen in der Frühjahrssession vom 28. Februar bis zum 18. März im Bundeshaus zur Beratung an. Der Nationalrat wird sich in der ersten Sessionswoche mit der Gletscher-Initiative befassen. Das Volksbegehren trägt den Titel «Für ein gesundes Klima» und verlangt bis 2050...

Den vollständigen Artikel lesen ...