Der neueste Coup ist am Freitag auf der Mailänder Fashion Week präsentiert worden: Gucci (KERING) kooperiert mit ADIDAS. Die Markenzeichen des deutschen Sportartikelgiganten, die drei Streifen und das Dreiblatt-Logo, waren omnipräsent in der Show des italienischen Luxushauses mit der Kollektion Herbst/Winter 2022/23 und nicht nur auf Accessoires wie Taschen, Handschuhen, Kappen oder Hauben zu finden, sondern auch auf der Kleidung selbst, bis hin zum glamourösen Abendkleid. Das wirkt wie Zündstoff in der Modewelt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de