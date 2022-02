Künstliche Intelligenz bereichert als innovativ eingesetzte Technologie stetig mehr Bereiche unseres Lebens das gilt auch für unsere Zahnpflegeroutine. Heute präsentiert Oral-B, die von Zahnärzten meistempfohlene Dentalpflegemarke weltweit und Pionier für oszillierend-rotierende elektrische Zahnbürsten, im Rahmen des Mobile World Congress 2022 seine neueste Innovation: die Oral-B iO10 mit iOSense.

Die neue Oral-B iO10 elektrische Zahnbürste ist der Newcomer innerhalb der revolutionären iO-Reihe und kommt in Begleitung von iOSense, einer intelligenten Ladestation. iOSense bietet ein noch nie dagewesenes Echtzeit-Coaching sowie personalisiertes Putzerlebnis für gesündere Zähne und Zahnfleisch.

Benjamin Binot, Senior Vice President, Oral Care Europe bei Procter Gamble, erklärt: "Diese Innovation ist mehr als nur eine elektrische Zahnbürste sie steht für eine neue Ära des Zähneputzens und ist eine Fusion von bahnbrechender Technologie, attraktivem Design und erstaunlicher Leistung. Die Entwicklung der Oral-B iO10 mit iOSense ist unser jüngster Beitrag zum Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems, das mit fortschrittlichen Technologien, leicht zugänglichen Lösungen und wirksamer Aufklärung zu einer besseren Mundpflege für alle beiträgt."

"Unsere klinischen Tests zeigen, dass die Oral-B iO Zähne und Zahnfleisch im Vergleich zu einer Handzahnbürste gründlicher reinigt," so Maike Siemons, Forschungs- und Entwicklungsleiterin bei Procter Gamble Oral Care in Europa. "Aber ab jetzt wird iOSense durch das personalisierte Putzerlebnis unser gesamtes Verhältnis zu unserer Mundgesundheit revolutionieren".

Künstliche Intelligenz:

Dank Künstlicher Intelligenz unterstützt iOSense Sie intuitiv beim Zähneputzen und bietet ein einzigartiges personalisiertes Putzerlebnis. iOSense zeigt an:

Wie lange Sie putzen sollten: Der Timer und die Wi-Fi Uhr leiten Sie zur Einhaltung der optimalen Putzzeit an.

Wo Sie putzen sollten: Die intuitiven LEDs des iOSense zeigen den Putzfortschritt an und signalisieren, welchen Bereichen im Mund Sie noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Dazu warnt Sie die intelligente Andruckkontrolle, sobald Sie zu viel Druck ausüben.

iOSense ist gleichzeitig eine magnetische Ladestation, die Ihre Bürste in nur drei Stunden vollständig auflädt. Wer oft unterwegs ist, kann seine neue iO10 auch mit dem Lade-Reiseetui von überall aus aufladen.

Smarte Leistung für echte WOW-Momente im Badezimmer:

Die revolutionäre Mikrovibrationstechnologie der Oral-B iO entfernt 100 mehr Plaque als eine Handzahnbürste.1 So lässt sich das "Frisch vom Zahnarzt"-Gefühl ganz einfach jeden Tag von Zuhause aus genießen. Und nicht nur das: Indem wir unsere Mundgesundheit verbessern, tragen wir auch aktiv zum Schutz unserer Allgemeingesundheit bei. Die neue Oral-B iO10 setzt technologisch neue Maßstäbe und verbessert somit unsere Putzmotivation nachhaltig: iO10 verwandelt das Zähneputzen vom alltäglichen Pflichtprogramm in einen Wellness-Moment, auf den wir uns täglich freuen können und umso länger und vor allem gründlicher putzen werden.

In klinischen Tests sorgte die Oral-B iO für eine gründlichere Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch, was zu einer einfacheren und effektiveren Erhaltung der Mundgesundheit beitrug.2 Im Vergleich zu Handzahnbürsten erlebten Benutzer der Oral-B iO:

Eine sechsmal höhere Plaque-Entfernung entlang des Zahnfleischrandes

100 gesünderes Zahnfleisch innerhalb von einer Woche

Weißere Zähne innerhalb von einer Woche dank der revolutionären iO-Technologie

In einer sechsmonatigen klinischen Studie3 wurde außerdem festgestellt, dass:

96 der Oral-B iO-Benutzer den Zustand ihres Zahnfleischs von ungesund in gesund umwandeln konnten. Je länger Sie also die Oral-B iO verwenden, desto mehr tragen Sie zu Ihrer Gesundheit bei.

sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich ungesundes Zahnfleisch zu gesundem Zahnfleisch entwickelt, durch die Nutzung der Oral-B iO 14,5-mal höher ist als bei der Nutzung einer herkömmlichen Handzahnbürste.

die Oral-B iO 62 mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands und 26 mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen entfernt als die Sonicare DiamondClean Smart.

Neben der neuen Oral-B iO10 bringt Oral-B im Juli auch die iO4 und iO5 auf den Markt erschwingliche Alternativen, die dennoch über die innovative iO-Technologie verfügen und ein überragendes Zahnputzerlebnis, unabhängig vom individuellen Budget, ermöglichen.

Erhältlich in neuen Farben: "Quite White", "Matt Black", "Blush Pink" und "Lavender"

Basierend auf Künstlicher Intelligenz

Mit intuitivem, intelligentem Drucksensor, der Sie in Echtzeit coacht

Von Zahnärzten inspirierter runder Bürstenkopf mit einzigartigen mikrovibrierenden Borsten

Mit intelligenten Putz-Modi, für ein individualisiertes Reinigungserlebnis

Über Oral-B

Oral-B kann bereits auf eine über 50 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher und Zahnärzte auf der ganzen Welt.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

For more information, please visit: www.oralb.com

