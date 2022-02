Der amerikanische Tabakkonzern Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) zahlt am 29. April 2022 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,90 US-Dollar an seine Aktionäre. Ex-Dividenden-Tag ist der 24. März 2022. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Altria Group 3,60 US-Dollar an ihre Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,48 US-Dollar (Stand: 25. Februar 2022) entspricht ...

