28 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.234 GBP1.034 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.200 GBP0.999 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.219478 GBP1.020428

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 732,426,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3595 1.202 XDUB 08:21:21 00057168581TRLO0 122 1.200 XDUB 08:27:12 00057168919TRLO0 431 1.200 XDUB 08:27:12 00057168920TRLO0 432 1.200 XDUB 08:27:22 00057168945TRLO0 1884 1.202 XDUB 08:27:34 00057168968TRLO0 1580 1.202 XDUB 08:27:34 00057168969TRLO0 2214 1.202 XDUB 08:28:51 00057169064TRLO0 2092 1.202 XDUB 08:28:51 00057169065TRLO0 1265 1.200 XDUB 08:35:46 00057169753TRLO0 1437 1.200 XDUB 08:37:10 00057169914TRLO0 973 1.200 XDUB 09:03:22 00057171675TRLO0 2413 1.200 XDUB 09:06:28 00057171803TRLO0 3190 1.200 XDUB 09:30:59 00057172734TRLO0 2997 1.202 XDUB 09:32:41 00057172826TRLO0 1334 1.202 XDUB 09:32:41 00057172827TRLO0 3576 1.202 XDUB 09:48:48 00057173512TRLO0 2459 1.202 XDUB 09:50:31 00057173591TRLO0 2650 1.202 XDUB 09:55:31 00057173862TRLO0 3351 1.202 XDUB 10:03:53 00057174339TRLO0 432 1.200 XDUB 10:15:25 00057175108TRLO0 3153 1.202 XDUB 10:20:01 00057175512TRLO0 870 1.202 XDUB 10:20:01 00057175513TRLO0 1208 1.202 XDUB 10:20:11 00057175529TRLO0 1649 1.200 XDUB 10:20:40 00057175558TRLO0 3890 1.202 XDUB 10:22:43 00057175645TRLO0 50 1.202 XDUB 10:22:43 00057175646TRLO0 2500 1.214 XDUB 10:35:20 00057176565TRLO0 1140 1.214 XDUB 10:45:55 00057177275TRLO0 219 1.214 XDUB 10:45:55 00057177276TRLO0 3543 1.214 XDUB 10:45:55 00057177277TRLO0 3310 1.220 XDUB 10:56:21 00057178538TRLO0 2177 1.220 XDUB 10:56:31 00057178560TRLO0 3310 1.220 XDUB 11:02:22 00057179169TRLO0 776 1.218 XDUB 11:08:20 00057179698TRLO0 73 1.218 XDUB 11:08:20 00057179699TRLO0 88 1.218 XDUB 11:08:20 00057179700TRLO0 145 1.218 XDUB 11:08:20 00057179701TRLO0 2051 1.218 XDUB 11:08:20 00057179702TRLO0 41 1.218 XDUB 11:08:20 00057179703TRLO0 163 1.218 XDUB 11:08:20 00057179704TRLO0 1889 1.220 XDUB 11:31:41 00057181238TRLO0 1864 1.220 XDUB 11:38:41 00057181544TRLO0 1222 1.220 XDUB 11:40:01 00057181695TRLO0 2367 1.220 XDUB 11:44:11 00057182053TRLO0 295 1.220 XDUB 11:59:01 00057182862TRLO0 897 1.220 XDUB 11:59:01 00057182863TRLO0 1254 1.228 XDUB 12:15:19 00057183901TRLO0 3545 1.228 XDUB 12:24:12 00057184400TRLO0 1 1.226 XDUB 12:24:12 00057184401TRLO0 305 1.226 XDUB 12:24:12 00057184402TRLO0 1122 1.226 XDUB 12:24:12 00057184403TRLO0 2000 1.228 XDUB 12:24:12 00057184404TRLO0 1900 1.226 XDUB 12:35:19 00057185265TRLO0 5528 1.232 XDUB 13:01:18 00057187849TRLO0 1918 1.230 XDUB 13:04:28 00057188221TRLO0 1916 1.230 XDUB 13:04:28 00057188222TRLO0 328 1.230 XDUB 13:04:28 00057188223TRLO0 1122 1.230 XDUB 13:04:28 00057188224TRLO0 1987 1.230 XDUB 13:04:28 00057188225TRLO0 1041 1.224 XDUB 13:12:38 00057189032TRLO0 1018 1.224 XDUB 13:15:08 00057189336TRLO0 1120 1.224 XDUB 13:16:06 00057189423TRLO0 223 1.224 XDUB 13:17:38 00057189553TRLO0 143 1.230 XDUB 13:38:02 00057191810TRLO0 973 1.230 XDUB 13:38:16 00057191831TRLO0 1285 1.230 XDUB 13:40:31 00057192241TRLO0 996 1.230 XDUB 13:40:31 00057192242TRLO0 1727 1.230 XDUB 13:49:31 00057193148TRLO0 1109 1.230 XDUB 13:49:31 00057193149TRLO0 5130 1.228 XDUB 13:55:50 00057193640TRLO0 494 1.224 XDUB 14:03:08 00057194360TRLO0 166 1.224 XDUB 14:03:08 00057194361TRLO0 106 1.224 XDUB 14:03:08 00057194362TRLO0 248 1.224 XDUB 14:03:08 00057194363TRLO0 2000 1.224 XDUB 14:03:08 00057194364TRLO0 557 1.224 XDUB 14:05:35 00057194627TRLO0 938 1.224 XDUB 14:19:50 00057195759TRLO0 1062 1.224 XDUB 14:21:35 00057195986TRLO0 1244 1.224 XDUB 14:23:04 00057196110TRLO0 474 1.224 XDUB 14:23:47 00057196173TRLO0 220 1.224 XDUB 14:34:32 00057198851TRLO0 3247 1.224 XDUB 14:34:32 00057198852TRLO0 3281 1.224 XDUB 14:34:32 00057198853TRLO0 3461 1.224 XDUB 14:34:32 00057198854TRLO0 1121 1.222 XDUB 14:34:32 00057198855TRLO0 246 1.222 XDUB 14:34:32 00057198856TRLO0 266 1.224 XDUB 14:46:29 00057201127TRLO0 1179 1.224 XDUB 14:48:05 00057201258TRLO0 1105 1.224 XDUB 14:49:16 00057201350TRLO0 1215 1.224 XDUB 14:49:44 00057201489TRLO0 200 1.224 XDUB 14:51:20 00057201700TRLO0 3599 1.224 XDUB 14:56:23 00057202498TRLO0 3320 1.224 XDUB 14:56:23 00057202499TRLO0 850 1.224 XDUB 15:03:52 00057203639TRLO0 1434 1.224 XDUB 15:03:54 00057203642TRLO0 1146 1.224 XDUB 15:04:35 00057203780TRLO0 628 1.224 XDUB 15:04:52 00057203835TRLO0 112 1.224 XDUB 15:04:52 00057203836TRLO0 1077 1.224 XDUB 15:05:53 00057204019TRLO0 867 1.224 XDUB 15:08:20 00057204289TRLO0 262 1.224 XDUB 15:08:49 00057204329TRLO0 739 1.224 XDUB 15:08:49 00057204330TRLO0 1036 1.224 XDUB 15:09:35 00057204385TRLO0 181 1.224 XDUB 15:09:43 00057204395TRLO0 1303 1.224 XDUB 15:11:10 00057204618TRLO0 485 1.224 XDUB 15:12:35 00057204879TRLO0 156 1.224 XDUB 15:19:07 00057205655TRLO0 1204 1.224 XDUB 15:21:23 00057205915TRLO0 2486 1.224 XDUB 15:21:23 00057205916TRLO0 3982 1.224 XDUB 15:21:23 00057205917TRLO0 1250 1.220 XDUB 15:21:23 00057205918TRLO0 1045 1.208 XDUB 15:24:22 00057206334TRLO0 1098 1.214 XDUB 15:28:51 00057206867TRLO0 3677 1.228 XDUB 15:43:23 00057209311TRLO0 3562 1.228 XDUB 15:48:35 00057209932TRLO0 1578 1.228 XDUB 15:48:35 00057209933TRLO0 621 1.228 XDUB 15:48:35 00057209934TRLO0 1122 1.228 XDUB 15:48:35 00057209935TRLO0 585 1.228 XDUB 15:48:35 00057209936TRLO0 946 1.228 XDUB 15:49:53 00057210240TRLO0 303 1.228 XDUB 15:49:53 00057210241TRLO0 1441 1.228 XDUB 15:49:53 00057210242TRLO0 571 1.228 XDUB 15:49:53 00057210243TRLO0 140 1.228 XDUB 15:50:31 00057210327TRLO0 624 1.226 XDUB 16:00:25 00057211675TRLO0 1122 1.232 XDUB 16:03:12 00057211943TRLO0 872 1.232 XDUB 16:03:16 00057211954TRLO0 1160 1.232 XDUB 16:04:28 00057212091TRLO0 901 1.232 XDUB 16:05:19 00057212249TRLO0 1012 1.234 XDUB 16:07:01 00057212443TRLO0 1249 1.234 XDUB 16:07:10 00057212469TRLO0 1364 1.234 XDUB 16:07:12 00057212472TRLO0 458 1.234 XDUB 16:08:12 00057212603TRLO0 918 1.234 XDUB 16:08:12 00057212604TRLO0 1050 1.234 XDUB 16:09:12 00057212725TRLO0 777 1.234 XDUB 16:09:12 00057212726TRLO0 1267 1.232 XDUB 16:18:52 00057213864TRLO0 1161 1.232 XDUB 16:18:58 00057213878TRLO0 874 1.232 XDUB 16:18:58 00057213879TRLO0 302 1.232 XDUB 16:18:58 00057213880TRLO0 352 1.232 XDUB 16:18:58 00057213881TRLO0 1122 1.232 XDUB 16:18:58 00057213882TRLO0 70 1.232 XDUB 16:18:58 00057213883TRLO0 176 1.232 XDUB 16:18:58 00057213884TRLO0 140 1.232 XDUB 16:18:58 00057213885TRLO0 58 1.232 XDUB 16:18:59 00057213886TRLO0 2011 1.232 XDUB 16:19:02 00057213896TRLO0 316 1.232 XDUB 16:19:02 00057213897TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1277 100.60 XLON 08:27:07 00057168885TRLO0 2080 100.60 XLON 08:27:07 00057168884TRLO0 2216 100.60 XLON 08:28:42 00057169050TRLO0 416 100.60 XLON 08:37:02 00057169872TRLO0 1000 100.60 XLON 08:37:02 00057169871TRLO0 167 100.40 XLON 08:39:19 00057170118TRLO0 620 100.40 XLON 08:39:19 00057170117TRLO0 126 100.40 XLON 08:39:19 00057170116TRLO0 566 100.40 XLON 08:43:45 00057170489TRLO0 1429 100.40 XLON 08:43:45 00057170490TRLO0 3393 100.20 XLON 09:06:29 00057171804TRLO0 1000 100.20 XLON 09:06:29 00057171805TRLO0 1326 100.00 XLON 09:06:46 00057171825TRLO0 2500 99.90 XLON 09:21:54 00057172326TRLO0 2794 100.40 XLON 09:42:25 00057173195TRLO0 2813 101.60 XLON 11:08:16 00057179694TRLO0 582 101.60 XLON 11:08:16 00057179695TRLO0 3240 101.40 XLON 11:08:20 00057179697TRLO0 4780 102.60 XLON 12:24:12 00057184398TRLO0 1355 102.60 XLON 12:24:12 00057184399TRLO0 1000 102.60 XLON 12:34:37 00057185223TRLO0 1000 102.80 XLON 12:45:22 00057185690TRLO0 1000 102.80 XLON 12:45:22 00057185691TRLO0 2216 102.60 XLON 12:47:31 00057185845TRLO0 3153 103.00 XLON 13:04:29 00057188226TRLO0 1000 102.80 XLON 13:07:33 00057188646TRLO0 832 102.80 XLON 14:01:03 00057194170TRLO0 2461 102.80 XLON 14:01:03 00057194169TRLO0 3116 102.80 XLON 14:44:13 00057200804TRLO0 2840 102.60 XLON 14:56:24 00057202500TRLO0 1000 102.80 XLON 14:56:24 00057202502TRLO0 5000 102.80 XLON 14:56:24 00057202501TRLO0 838 102.60 XLON 15:13:32 00057205073TRLO0 2244 102.60 XLON 15:13:32 00057205072TRLO0 1225 103.00 XLON 15:55:34 00057211020TRLO0 2001 103.00 XLON 15:55:38 00057211027TRLO0 910 103.00 XLON 15:55:38 00057211028TRLO0 2068 103.00 XLON 16:00:29 00057211684TRLO0 3395 103.40 XLON 16:19:02 00057213899TRLO0 2189 103.40 XLON 16:19:02 00057213900TRLO0 1832 103.40 XLON 16:19:05 00057213909TRLO0

