Erneute DAX-Schwäche zum Wochenstart: Aktienindex nähert sich 14000 Punkten an und hat damit keine Kehrtwende am Freitag eingeleitet. Der Freitag ließ den Anschein zu, dass wir eine Erholung am Gesamtmarkt einleiten dürften. Nach einem positiven Handelsstart, der vor allem vom starken Erholungstag im Nasdaq am Donnerstagabend angeschoben wurde, stand zunächst noch einmal der Bereich von 14.000 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...