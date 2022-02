RHI Magnesita hat 2021 den Umsatz um 16 Prozent auf 2.551 Mio. Euro steigern können. Gleichzeitig hätten ungeahnte Unterbrechungen der Lieferkette zu Kostensteigerungen in den Bereichen Transport, Energie und zugekaufte Rohstoffe geführt, so der Feuerfest-Konzern. Um eine reibungslose Belieferung der Kunden sicherzustellen, habe das Unternehmen die Lagerbestände deutlich erhöht und wo notwendig, auf Luftfracht gesetzt. Das bereinigte EBITA liegt bei 280 Mio. Euro (2020: 260 Mio. Euro) und sei durch ein vorwiegend im 4. Quartal umgesetztes Preiserhöhungsprogramm unterstützt worden, so das Unternehmen. Die unternehmenseigene Guidance für das EBITA lag bei 280 bis 310 Mio. Euro. Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita: "Auch wenn die globalen ...

