In dieser Woche ist es soweit. Bayer wird am morgigen Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Quartal und damit auch für das Gesamtjahr 2021 veröffentlichen. Der Mittelwert der Analystenschätzungen beläuft sich für das vierte Quartal auf einen Umsatz von 10,6 Milliarden Euro, mit dem ein EBITDA von 2,33 Milliarden Euro generiert werden sollte. Schafft es Bayer, diese Erwartungen zu übertreffen, könnte das einen regelrechten Stein ins Rollen bringen, auch wenn es heute Morgen nicht danach aussieht…

Denn an der Börse notiert die Aktie am Montag vorbörslich satt im Minus. Der schwache Gesamtmarkt drückt auch bei Bayer auf die Stimmung. So verliert die Aktie heute Früh rund drei Prozent und fällt auf 51,40 Euro. Dennoch bleibt die entscheidende Kursmarke unverändert in Reichweite. ...

