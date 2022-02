Durch den Krieg in der Ukraine ist das Thema Versorgungssicherheit wieder stärker auf die Agenda der Anleger gerückt. Aus der Politik gibt es deshalb bereits Stimmen, dass die Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland verlängert werden sollten. Die beiden großen Versorger E.on und RWE lehnen dies aber ab."Der Gesetzgeber hat vor Jahren entschieden, dass Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat. Ein Weiterbetrieb unseres Kernkraftwerks Isar 2 über den gesetzlichen Endtermin 2022 hinaus ist für ...

