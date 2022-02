Die Berichtssaison ist noch nicht zu Ende. Gerade viele kleinere Unternehmen werden in den kommenden Wochen ihre Bücher für das abgelaufene Quartal öffnen. Am 01. März (Dienstag) ist der Wasserstoff-Spezialist Plug Power an der Reihe. DER AKTIONÄR zeigt auf, was Anleger von den Amerikanern erwarten können.Für das vierte Quartal rechnen die Analysten mit einem Umsatz in Höhe von 155,6 Millionen Dollar. Beim EBITDA wird mit einem Verlust von 36,3 Millionen Dollar kalkuliert - unter dem Strich könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...