Kurzfristig peilte der Ölpreis bereits im Laufe der vorigen Handelswoche die wichtige Marke bei 100 USD an. Doch ein Eskalieren der Lage in der Ukraine war von den Investoren scheinbar erwartet worden und so fand der Großteil des Anstiegs schon Tage zuvor statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...