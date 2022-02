BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Chefin Janine Wissler hat die geplante massive Steigerung der Verteidigungsausgaben in Deutschland scharf kritisiert. "Es darf kein neues Wettrüsten geben", sagte Wissler am Montag im Deutschlandfunk. Die Bundeswehr sei in den vergangenen Jahren schon massiv aufgerüstet worden. Nötig seien so schnell wie möglich wieder Abrüstungsverträge. Aktuell hätte eine besser ausgerüstete Bundeswehr in der Ukraine überhaupt keinen Unterschied gemacht, sagte Wissler. "Die Situation jetzt ist dramatisch, aber wir müssen auch an morgen und übermorgen denken."/bw/DP/eas