BMW, VW Vz. und Mercedes-Benz mit 8,5% Zinsen

Trotz der jüngsten Kursrückgänge zählen die Aktien der Automobilwerte mit Kursgewinnen von 8 Prozent (VW Vz., ISIN:DE0007664039), 23 Prozent (BMW, ISIN: DE0005190003) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000), die in den vergangenen 12 Monaten um 33 Prozent zulegen konnten, zu den besten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Obwohl Experten den Aktien durchaus weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, könnte wegen der aktuell turbulenten Börsenzeit ein Investment mit Sicherheitspuffer auf diese Aktien vernünftig sein.

Derzeit bietet die RCB mit der Automobil-Aktienanleihe auf diese drei Aktien eine Investitionsmöglichkeit an, die auch bei einem kräftigen Kursrutsch der Aktien überproportional hohe Jahresrenditen in Aussicht stellt.

8,50% Zinsen, 41% Sicherheit

Die Schlusskurse der BMW-, der VW Vz. und der Mercesdes-Benz-Aktie vom 17.3.22 werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse errechnet. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der vom 18.3.22 bis zum 13.3.24 andauern wird, liegen bei 59 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 18.3.23 und am 17.3.24, erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 8,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die Kurse der drei Aktien auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 18.3.24 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs während dieses Zeitraumes seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben. Falls alle drei Aktie nach der Barriereberührung wieder oberhalb der Basispreise notieren, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis zurückbezahlt.

Die RCB-8,50% Automobil-Aktienanleihe, fällig am 18.3.24, ISIN: AT0000A2VHG4, kann noch bis 16.3.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,50 Prozent abwerfen, wenn die BMW-, die VW Vz.- und die Mercedes-Benz-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestes 41 Prozent unterhalb der am 17.3.22 ermittelten Schlusskurse notieren.